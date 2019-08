Ce spune fiica lui Gheorghe Dinca! S-a spus ca face trafic cu minore

fiica lui Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a marturisit ca nu stie ca s-a intamplat in casa tatalui ei, care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. Intr-un interviu acordat Adevarul, femeia a explicat ca nici ea si nici mama ei nu au fost victimele lui Gheorghe Dinca, dezmintind astfel informatiile privind trecutul violent al acestuia. Fiica lui Gheorghe Dinca a declarat ca nu stie ce s-a intamplat in casa tatalui sau, cu care nu avea o relatie apropiata. ''Nu am nicio legatura. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde sti ce se intampla. Din punctul nostru de vedere, ne exprimam compasiunea fata de cele doua familii. As vrea sa pot schimba situatia ...