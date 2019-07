Ce spune, Florin Pastrama, despre sarcina: ''Acum o ora...''

Brigitte si Florin Pastrama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In prima zi a saptamanii, chiar dupa petrecerea de nunta, Brigitte si Florin Pastrama si-au facut aparitia pe micile ecrane si au spus adevarul despre sarcina. S-a zvonit ca vedeta ar fi deja insarcinata. Sa fie asa? Petrecerea de nunta s-a terminat luni dimineata, la ora 7. De la eveniment, Brigitte si Florin Pastrama au mers direct la analize. Cei doi vor o sarcina asistata, asa ca procedurile trebuie facute cat mai repede. Prima reactie a Ralucai Podea dupa ce fostul ei iubit s-a casatorit cu Brigitte Nastase In jurul orei 15:00, Brigitte a iesit din... anestezie. "Noi vrem sa facem o sarcina asistata. La ora 7 am terminat petrecerea si la 8 deja am fost la investigatii si ni s-a ...