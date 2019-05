Ce spune ispita Mircea de la „Insula Iubirii”, despre apropierea de Teodora 

Mircea de la Insula Iubirii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea este una dintre cele mai ravnite ispite masculine de la „Insula Iubirii”. Dupa ce sezonul trecut s-a indragostit de Mirela, acum acesta a facut o noua cucerire. Este vorba despre Teodora, iubita lui Eusebiu si considerata cea mai matura dintre concurente. Invitat in cadrul emisiunii de la Antena Stars, Mircea a marturisit ca are nevoie de o femeie matura, acesta fiind si motivul pentru care s-a apropiat de Teodora. Teodora Mocanu si iubitul ei, Eusebiu „Teo e cea cu care exista un feeling, o relationare. Eu relationez mai usor cu persoanele de varsta mea. Am comunicat cu toate, ca asta e felul meu…dar nu pot sa aprofundez o comunicare…ce sa dis ...