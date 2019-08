Ce spune Leonard Doroftei dupa ce a decis sa plece din Romania: Am supus la vot, nu s-a terminat

Leonard Doroftei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul boxer Leonard Doroftei a anuntat ce se intampla in viata sa dupa ce a ales sa paraseasca Romania, la rugamintile familiei. "S-a supus la vot. Daca ne-au inchis afacerea, a inceput o noua etapa in viata noastra. Nu au fost probleme financiare, au fost doar probleme de moment. Devenise mai greu, obosisem, copiii credeau in altceva. Au spus ca e timpul sa incercam altceva. Eu nu m-am readaptat. Sunt toata ziua in sala de box si ma misc, ma joc. Azi am avut o intalnire de gradul trei cu Lucian Bute, ne-am jucat putin la manusi si am povestit despre box. S-au schimbat multe aici, zici ca suntem intr-o alta tara. Nu s-a terminat cu Romania. "Noi suntem romani, noi suntem romani!" ...