Ce spune Mihai Albu despre starea de sanatate a mamei lui: ''Mama a fost operata...''

Mihai Albu si Zinaida google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente cumplite pentru Mihai Albu! Recent mama lui, Zinaida, in varsta de 91 de ani, a suferit o fractura si in urma acestui incident a fost nevoie de interventia doctorilor. La scurt timp dupa interventia chirurgicala prin care a trecut Zinaida, Mihai Albu a scris intr-o postare publicata pe faptul ca isi doreste ca fanii sai sa se roage pentru insanatosirea mamei lui. In cele din urma, Mihai Albu a revenit cu o postare prin care a anuntat ca Zanaida este bine, dar a trecut printr-o sperietura extrem de mare. Iulia Albu, noi reprosuri la adresa Andreei Balan! Ce au de impartit cele doua "Mama a fost operata la finalul saptamanii trecute, a stat doua zile la Terapie Intensiva, ma bucur ac ...