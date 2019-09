Ce spune Mihai Chirica despre lucrarile din Tudor Vladimirescu

Mihai Chirica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Recent, municipalitatea ieseana a finalizat licitatia privind achizitionarea unor servicii de asistenta tehnica pentru lucrarile din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iasi - Reorganizarea circulatiei pe Bulevardul Tudor Vladimirescu". Contractul in valoare de 430.000 de lei, fara TVA, a fost castigat de catre societatea Pod Proiect SRL, din Iasi. In ceea ce priveste licitatia pentru realizarea lucrarilor, procedura a fost castigata de catre asocierea Conest SA - Mari Vila Com SRL. Prevederea bugetara a licitatiei a fost de 6,3 milioane de euro. Intr-o interpelare adresata de jurnalistii BZI, primarului Mihai Chirica in legatur ...