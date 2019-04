Ce spune Mioara Roman despre sotia lui Petre Roman, la 11 ani de la divort. “Nu ma mai cauta “

Mioara si Petre Roman au divortat in urma cu 11 ani, insa fostul premier si-a cautat fosta sotie tot mai rar, acesta preferand sa se concentreze doar asupra casniciei actuale. Mama Oanei Roman a facut declaratii emotionante si dureroase despre familia ei.

Imediat ce s-a recasatorit cu Silvia Chifiriuc, in 2009, fostul premier s-a racit de familia lui, iar gurile rele spun ca Silvia a contribuit la asta. Petre nu ma mai cauta. Silvia Chifiriuc nu-l lasa nici macar sa ma sune! Nici cu fetele noastre nu se afla in relatii apropiate', a marturisit Mioara zilele trecute pentru Click. Este bolnava si are nevoie de alinare. 'Ma simt obosita, am racit. Mi-au adus fetele medicamente, dar in rest sunt singura. Acum, m-am mutat si locuiesc pe Sos. Chitilei intr-un apartament al unui prieten de-al Oanei. Platesc o chirie modica', povesteste fosta sotie a lui Petre Roman.

In ultimii ani, Mioara Roman a avut numeroase probleme cu locuinta. Fosta sotie a ex-premierului Romaniei, Petre Roman, a fost data afara din casa RAAPPS unde locuia, iar ulterior a ajuns sa locuiasca cu chirie. Dupa ani de chin, Oana Roman a reusit sa-si mute mama intr-un apartament unde aceasta nu plateste chirie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.