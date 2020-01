Ce spune Nicusor Dan despre sondajul prezentat de Vlad Voiculescu

Nicusor Dan a declarat, marti, ca nu a stiut de sondajul prezentat de PLUS, care il prezinta pe Vlad Voiculescu la egalitate cu el la categoria intentie de vot pentru Primaria Capitalei, precizand ca a aflat "din presa". "Fiecare are dreptul sa comunice in felul in care doreste", a mai spus el.