Ce spune premierul Viorica Dancila, despre o eventuala demisie

"Depinde de procentul la care reusesc sa ducem partidul. Am preluat partidul la 22%, un scor foarte mic, cu presedintele partidului arestat, o perioada grea, se vorbea de ruperea partidului. Am reusit sa tinem partidul unit. Daca il vom duce la un scor bun, peste 23%, inseamna ca am facut pasi importanti intr-o perioada relativ scurta. Am preluat partidul in iunie, nu e usor sa ridici scorul intr-o perioada asa scurta. Pentru mine dincolo de functia de presedinte PSD important este ca partidul sa ia scor bun si sa cream un val favorabil pentru alegerile locale (...) Nu exista sa nu intram in turul 2”, a declarat Dancila, intrebata despre conditiile in care si-ar da demisia din fruntea PSD in functie de rezultatul de la prezidentiale.