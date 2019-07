Ce spune presedintele Iohannis despre Legea Pensiilor

"Pot să vă spun două lucruri certe. Primul, că, după părerea mea, pensiile sunt prea mici. În consecinţă, se impune o astfel de lege, nemaivorbind de anumite corelări care au existat în sistem, aş spune chiar inechităţi. Deci, din acest punct de vedere, o lege care corectează aceste erori este corectă. Pe de altă parte, sigur, s-a pus problema de unde se iau banii. Şi pot să vă spun că în această chestiune am discutat cu doamna prim-ministru şi am întrebat-o direct şi clar: aveţi bani pentru pensii? Doamna prim-ministru m-a asigurat că la nivel de Guvern s-a făcut o analiză şi sunt bani pentru pensii. După care am promulgat legea", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni.