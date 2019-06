Ce spune presedintele PNL Bogdan Hutuca despre decizia de revocare din functie a secretarului general, Robert Boroianu

"Propunerea de revocare secretarului general, votată in BPJ, a fost justificata de faptul ca urmează trei tururi de alegeri importante și numai putem lucra cu suplinitori.Mă simt nevoit sa menționez că domnul deputat Robert Boroianu, nu poate aprecia calitatea rezultatului electoral al alegerilor europarlamentare. Ca o consecință a lipsei de disponibilitate , acesta nu cunoaște detaliile strategiei de campanie, nu a participat la activitățile electorale , nu cunoaște datele și informațiile relevante care ajustează scorul electoral și nici analiza finală.Confruntând date comparabile acesta este cel mai bun rezultat al filialei atât la nivel de municipiu cât și in restul județului.Sunt convins ca aprecierile superficiale formulate de colegul nostru sunt rezultatul unei frustrări de moment pe care sper ca o va depășii.Apreciem expertiza colegului nostru și consideram că locul acestuia nu poate fi decât in rândul echipei PNL.Cu privire la funcția vacanta de secretar general, după atâtea luni mai poate aștepta o săptămâna pana va fi ocupată de persoana potrivită.Imi cer scuze in numele organizației PNL pentru ieșirea nepotrivita și nestatutară a colegului nostru.Pentru PNL principala prioritate este aceea de a respecta votul acordat de constănțeni, un vot care ne obligă", a declarat preşedintele PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă.Citeşte şi: Blocaj de comunicare cu preşedintele Huţucă. Deputatul Boroianu, demis din funcţia de secretar general