Ce spune primarul Decebal Fagadau despre situatia de la FC Farul

Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, a făcut declaraţii la finalul şedinţei de Consiliu Local."În momentul de faţă există îngrijorări în legătură cu clubul de fotbal Farul. Când am devenit primar m-am întâlnit cu cei de la echipa suporterilor. Au solicitat să îi susținem financiar. Pentru că se aflau în Liga a 4 am convenit să îi ajutăm dacă promovează în Liga 3. Altfel nu ne permitea legea. Pentru 2017-2018 am alocat bani pentru fotbal. Pentru prima dată în istoria oraşului, am finanţat echipa suporterilor care a promovat în Liga a 2-a cu buget de la primărie. Ulterior au promovat și au început să se certe între ei. O mulțime de tensiuni în spațiul public. Ciprian Marica a cumpărat siglă și palmaresul FC Farul. Apoi a început un război între echipa suporterilor și Ciprian Marica. Fiecare spunea că este echipa Farul. Pe cale de consecință, anul trecut nu am alocat bani pentru această echipă pentru că unii aveau echipa adică suporterii și Marica, marca clubului. Ulterior, în 2018, Marica s-a înțeles cu suporterii şi a preluat asociația suporterilor în septembrie 2018, s-a modificat legea în privința finanțării sportive. În interiorul unui an competițional și bugetar nu poți încheia al doilea contract, suna modificarea legislativă, şi nici că nu puteam finanţa retroactiv activităţi. În decembrie 2018, Ciprian Marica a cerut o alocare de buget pentru acest an. În 2019, bugetul a fost aprobat la finele lunii aprilie. Imediat am vorbit cu Marica și i-am spus că intenționez să supun Consiliului local un proiect pentru alocarea unui buget pentru Farul Constanţa. Am cerut aparatului meu să facă proiectul, abia atunci am realizat că dacă finanțăm finalul de campionat nu puteam finanţa următorul an competițional. I-am explicat acest lucru lui Marica şi a înțeles.Înțeleg situația dificilă în care se află echipa pentru că Marica nu a fost sprijinit de nimeni pe plan local. Noi am adus stadionul acasă după 30 de ani. Pentru anul acesta avem prevăzute multe lucrări pe stadion pentru a-l face practicabil. Cunoaștem starea de iritare din sânul echipei de fotbal dar noi trebuie să aplicăm legea. Nu cred că putem rezolva lucrurile cu patimă. Sper că echipa să se înscrie în Liga a doua și să propun consilierilor să le finanțăm sezonul 2019-2020. Cu alte cuvinte FC Farul va primi finanțare de la bugetul local doar în limitele legii", spune primarul Decebal Făgădău.