Ce spune PSD despre votul privind prelungirea starii de urgența

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune că PSD va vota "responsabil" privind prelungirea stării de urgență, joi, în Parlament. "Incompetența Guvernului în gestionarea crizei, dar și lipsa oricărui dialog pentru un plan de măsuri economice și sociale ne pun să alegem între două rele: să prelungim starea de urgență pentru că autoritățile sunt incapabile