Ce spune Raed Arafat despre gelurile dezinfectate din comert! Care dintre acestea pot omori virusul

raed arafat

Epidemia de coronavirus a creat panica in randul oamenilor. Secretarul de Stat, Raed Arafat, a transmis un mesaj important vis-a-vis de gelurile dezinfectante din comert.

S-a aflat adevarul despre gelurile dezinfectate din comert. Astfel ca, exista solutii care ajuta la uciderea virusului. Este vorba despre cele care sunt pe baza de alcool si de solutii pe baza de clor.

„Spalatul pe maini 20 de secunde cel putin, dupa care daca vrei sa pui si solutie pe baza de alcool este foarte bine. (…) Daca sunt pe baza de alcool si daca le folosim, da, omoara coronavirusul, pentru ca el este ucis de solutii pe baza de alcool si de solutii pe baza de clor. Solutiile din piata pentru dezinsectia mainilor sunt, de regula, pe baza de alcool”, a spus Raed Arafat, la Marius Tuca Show, potrivit Mediafax.

„Masca are rolul de a-i proteja pe ceilalti, daca persoana este bolnava. Pe linia medicala, mastile pe care le folosim au un nivel de protectie mai ridicata”, a mai spus Arafat, conform Redactia.ro.

COVID-19. Un judet din Romania interzice slujbele din biserica, inmormantarea si botezul

Romania este lovita si ea de epidemia de coronavirus. Un singur judet pana la aceasta ora a interzis slujbele din biserici, dar si inmormantarile si botezul. Cel care a luat aceasta hotarare este Prefectul Nicolae Ungur din Maramures.

”Buna seara. Decizii luate astazi in sedinta extraordinara CJSU: Se suspenda pana la data de 22 martie a.c., in judetul nostru desfasurarea activitatilor in cadrul Programului After School, dar si alte programe cultural-educationale care implica copiii, cu posibilitate de prelungire. La unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din judetul nostru va fi prezent la sediile acestora doar personalul strict necesar, conducere, contabilitate, secretariat si paza.

Celelalte cadre didactice si personalul auxiliar raman acasa, pana la data de 22 martie a.c. Masura poate fi prelungita in functie de evolutia situatiei la nivel national.

Se suspenda efectuarea serviciului religios pentru toate cultele religisoase, pana la de 31 martie a.c., in zilele de sambata si duminica. Lacasele de cult raman deschise, dar nu vor fi oficiate slujbe religioase”, se arata in comunicat, potrivit Antena 3.

