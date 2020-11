Ce spune Raluca Turcan despre redeschiderea școlilor: 'Lucrurile sunt destul de clar de explicat, mai greu de ințeles'. Critici la adresa adversarilor politici

Vicepremierul Raluca Turcan a explicat, luni seară, în direct pe B1 TV, că Guvernul Orban a luat decizia de trecere la predarea online „pentru că s-a apreciat că școala plus toate fenomenele de până la școală și de după școală prezentau un pericol epidemiologic și eram într-o creștere accentuată a numărului de cazuri”. „Dacă vom ajunge la concluzia că suntem într-o scădere care să nu mai prezinte un risc de infectare comunitară în toate momentele pe care le-am spus, de până la școală, școală și post-școală, ne-am dori din tot sufletul să deschidem școlile”, a subliniat demnitarul liberal.

Întrebată de Silviu Mănăstire, la „Dosar de politician”, dacă există un orizont de timp pentru redeschiderea școlilor din România, Raluca Turcan a răspuns: „Aici, lucrurile sunt destul de clar de explicat, mai greu de înțeles. Noi am luat decizia de intrare a predării în online pentru că s-a apreciat că școala plus toate fenomenele de până la școală și de după școală prezentau un pericol epidemiologic și eram într-o creștere accentuată a numărului de cazuri. Noi facem în fiecare zi analize privind evoluția epidemiologică și evident că ne-am dori din tot sufletul să înceapă școala. Până la urmă, cu toții suntem la masa Guvernului oameni care prețuim școala, înțelegem că școala față în față nu poate fi suplinită 100% cu școala online. Problema este de sănătate publică și aici ne-a fost greu să luăm o decizie care pune pe primul loc sănătatea publică și mai puțin simpatia pe care o asemenea măsură ar putea să o genereze în jur. Așadar, în fiecare zi se evaluează situația epidemiologică. Dacă vom ajunge la concluzia că suntem într-o scădere care să nu mai prezinte un risc de infectare comunitară în toate momentele pe care le-am spus, de până la școală, școală și post-școală, ne-am dori din tot sufletul să deschidem școlile”.

„Noi am spus de la bun început că nu procentul în sine de copii infectați la școală reprezintă cea mai mare problemă, ci pericolul ca aceștia, în perioadele de până la școală, după școală, să se infecteze și să transmită acest virus familiilor și în special celor mai vulnerabili. De aceea, aceste mici evoluții – în primul rând nu pot fi apreciate de la zi, la zi – nu sunt unicul indicator care ar putea să susțină ideea redeschiderii școlilor. Problema este gradul de infectare comunitară. Or, în România, avem o extindere a numărului de infectări. În multe locuri nu se știe exact cauza extinderii acestui număr și atunci toți specialiștii au și explicat, și ne-au sfătuit și pe noi să luăm această măsură chiar dacă este dificil de înțeles și de acceptat. Mai mult decât atât, deci noi, ca Guvern, poate că am fi fost în situația cea mai confortabilă să spunem, domne`, lăsăm școlile deschise, că acesta era song-ul general, mai ales că ne asumasem redeschiderea școlilor în condițiile în care foarte mulți țipau că ne trimitem copiii la moarte, vă aduceți aminte, și sunt fix aceleași voci. Cei care spun acum să deschidem școlile sunt cei care spuneau că îi condamnăm la moarte când am deschis școlile”, a mai adăugat vicepremierul Raluca Turcan.