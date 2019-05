Ce spune, Tudorel Toader, despre declaratiile facute de Viorica Dancila

Tudorel Toader Rector google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader confirma afirmatiile facute marti de premierul Viorica Dancila, conform carora pe masa Guvernului nu a existat niciun document referitor la amnistie si gratiere, el spunand ca ministerul nu a facut un astfel de act normativ si ca a refuzat sa-si insuseasca vreunul dintre proiectele elaborate in alte „centre de reflectie”. "Confirm spusele doamnei premier! Pe masa Guvernului nu a ajuns nici un proiect de OUG referitor la amnistie si gratiere. MJ nu a elaborat nici un proiect de OUG referitor la amnistie si gratiere. Am refuzat sa imi insusesc vreunul dintre proiectele de OUG, referitoare la amnistie si gratiere, proiecte elaborate in alt ...