Ce spune Tudorel Toader despre plecarea sa din minister

Tudorel Toader1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei Tudorel Toader a afirmat joi ca pleaca multumit din minister. „Am facut parte din trei guverne”, a precizat Toader, adaugand ca nu poti multumi pe toata lumea. „Eu am fost doi ani si doua luni ministru al Justitiei. Spunea cineva ca as fi undeva peste jumatatea mandatului. Prin urmare, eu cred ca mi-am indeplinit obligatiile. Niciodata nu poti sa multumesti pe toata lumea si plec multumit de experienta pe care am dobandit-o. Sigur ca n-am venit la minister sa dobandesc experienta. Am venit la minister sa pun in aplicare experienta pe care am avut-o, pe care o am de fost judecator CCR. A fost o echipa frumoasa, am facut parte din trei guverne. Eu am avut continuita ...