Ce spune, Viorica Dancila, despre Lia Olguta Vasilescu

Viorica Dancila a afirmat ca are o colaborare foarte buna cu Olguta Vasilescu si ca aceasta va ramane in conducerea PSD. Ea a adaugat ca nu intelege de unde si de ce au aparut informatii potrivit carora ar fi divergente. Viorica Dancila: "Nu sunt multumita de votul din diaspora. Cei care au gresit, de la primul pana la ultimul, trebuie sa plece acasa" ''Avem o colaborare foarte buna. Azi Olguta a fost alaturi de noi. Si-a spus si punctul de vedere. Nu avem nicio problema. Olguta Vasilescu va ramane in conducerea PSD. Nu stiu de unde a aparut aceasta informatie ca sunt divergente", a declarat Viorica Dancila, la finalul CEx al PSD. Olguta Vasilescu este vicepresedinte al PSD. E ...