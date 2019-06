Ce spune Viorica Dancila despre MOTIUNEA de cenzura

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat astazi ca nu are emotii cu privire la motiunea de cenzura si ca are incredere in colegii din PSD si ALDE. Premierul a afirmat ca nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul motiunii de cenzura. „Nu am nicio emotie, am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianta”, a declarat Viorica Dancila. Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj de sustinere prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu Intrebat daca va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, seful Executivului a raspuns ca nu mai este necesar. „Nu cred ca este nevoie. Sunt oameni incare am incredere. Oameni c ...