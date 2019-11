Ce spunea Iohannis, in 2014, despre dezbaterile electorale: Atat de necesare si asteptate de catre toti romanii

In contextul in care Klaus Iohannis nu vrea sa participe la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila, internautii au readus in atentia publica un mesaj postat pe Facebook de presedinte in 2014, in momentul in care Victor Ponta, contracandidatul sau la alegerile prezidentiale din urma cu 5 ani, refuza o confruntare directa.