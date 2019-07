Ce studii are, de fapt, Oana Zavoranu si cum arata inainte sa fie faimoasa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Foarte multi se intreaba ce studii are, de fapt, nonconformista Oana Zavoranu. Vulcanica vedeta iese mereu "la rampa" prin declaratiile acide pe care le face sau prin postarile din mediul online. Genul de femeie rebela, Oana Zavoranu declara ca nu doreste sa faca niciun compromis. Oana Zavoranu a studiat Dreptul la Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, insa la finele primului an universitar a constatat ca nu este meseria tocmai potrivita pentru ea si - avand cativa prieteni foarte buni de familie care cochetau cu televiziunea - a decis sa se prezinte la un casting pentru… moderator de emisiuni tv. Initial, Oana Zavoranu nu credea nici in ruptul capului ca va fi selectata. Totusi, a fost no ...