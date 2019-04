Ce studii are Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii “Asia Express” de la Antena 1?

gina pistol

Mereu frumoasa, cu o prezenta de spirit deosebita, cariera in televiziune a Ginei Pistol este in continua ascensiune, fiind “liderul” cuplurilor din emisiunea “Asia Express”, emisiune produsa si difuzata de Antena 1, luni si marti in Prime-Time. La finalul emisiunii de marti, 28 februarie, Gina le spunea concurentilor: "Sunt mandra de voi!".

Se spune mereu ca, daca ai carte, ai parte, insa regula are si exceptii. Daca renumitii prezentatori din Romania au fie o diploma universitara de studii, fie au reusit sa absolve macar cativa ani de facultate, Gina Pistol este printre putinele femei care au reusit sa razbeasca “pe sticla” cu o modesta Scoala de Arte si Meserii. Provenind dintr-o familie din Rosiorii de Vede, Teleorman – judet pepiniera pentru persoane publice - in care banii nu erau niciodata suficienti, Gina s-a angajat in orasul natal ca vanzatoare. Avand aspiratii mari, ea a venit in Capitala, unde a ocupat un post similar, doar ca intr-un magazin frecventat de persoane publice. Primii pasi in show-biz i-a facut pozand nud pentru Playboy, acea editiei bucurandu-se de aprecierea publicului masculin. O data pornita pe acest drum, Gina s-a orientat spre cariera de model, pozand pentru diversi designeri, cale de lansare spre televiziuni.

