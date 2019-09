Ce sunt si cum se trateaza herniile

hernie ventrala 2

Herniile sunt afectiuni cauzate de efortul fizic sustinut si continuu, in mod special. Cu toate acestea, desi herniile apar in special in urma mai multor activități susținute și continue, herniile pot debuta la orice varsta, inclusiv la bebelusi, si afecteaza atat barbatii, cat si femeile.

Ce sunt herniile?

Atunci cand un organ iese total sau partial din cavitatea sa obisnuita printr-o deschizatura naturala sau artificiala creaza o umflatura in acea zona, vizibila si la exterior, si cauzeaza binecunoscuta afectiune medicala denumita HERNIE.

Ce tipuri de hernii exista si cum se manifesta acestea?

Hernia inghinala este cea mai frecventa si se intalneste cel mai des la barbatii care au inaintat in varsta. Din totalul imbolnavirilor de hernie, 80% dintre cazuri sunt reprezentate de herniile inghinale.

Proeminentele se formeaza la nivelul scrotului sau in pliul inghinal.

Hernia epigastrica care se mai numeste si hernie linie alba se localizeaza in partea inferioara a cutiei toracice, chiar deasupra buricului. Proeminenta apare de obicei in peretele abdominal si nu depaseste dimensiunea unei mingi de golf.

Hernia femurala este al doilea tip de hernie cel mai des intalnit si afecteaza mai mult femeile decat barbatii.

Proeminentele se formeaza chiar sub pliul inghinal si se localizeaza undeva pe la mijlocul coapsei.

Hernia ombilicala reprezinta doar 10% din totalul cazurilor de hernie si afecteaza in mod special copiii si femeiile supraponderale si obeze de peste 60 de ani.

Proeminentele apar in jurul buricului. Bebelusii sunt afectati de obicei atunci cand cordonul ombilical nu se inchide complet, insa la adulti hernia ombilicala este cauzata de obezitate, sarcina sau de o afectiune medicala denumita ascita, adica exces de lichid in abdomen.

Hernia incizionala este mai rara si apare la ........................

