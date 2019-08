Ce surpriza neplacuta au avut turistii de la Costinesti dimineata, cand au vrut sa mearga la plaja: “Nu, nu mai era. Trebuie sa ..."

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In plin sezon estival, statiunile de pe litoral sunt arhipline, si abia daca mai gasesti un loc de cazare. Cine nu se trezeste la rasarit nu are nicio sansa sa prinda un sezlong! De exemplu, la Costinesti oamenii stau inghesuiti atat pe nisip, cat si in apa. Partea buna este ca in acest sfarsit de saptamana se vor inregistra in jur de 30 de grade. Aici, in miezul zilei, plaja abia se mai zareste sub zecile de mii de cearceafuri si sezlonguri. Iar in apa, turistii formeaza valuri umane. Plaja din aceasta statiune s-a transformat intr-un adevarat labirint. Traseul este facut de miile de prosoape si cearceafuri care s-au intins pe toata suprafata de nisip. Nici intrarea in apa nu este o exceptie. Si acolo trebuie sa depuneti efort ...