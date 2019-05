Ce suspendare a primit Neymar pentru ca a lovit un suporter

Neymar ataca fan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul brazilian al echipei PSG, Neymar, a fost suspendat trei meciuri, pentru ca a lovit un spectator la finala Cupei Frantei, informeaza lequipe.fr. Comisia de Disciplina a Federatiei Franceze de Fotbal i-a acordat jucatorului o pedeapsa de inca doua etape, dar acestea sunt cu suspendare. Neymar face apel la suspendarea de trei meciuri decisa de UEFA Neymar risca o suspendare intre cinci si sapte etape, insa i-au fost acordate circumstante atenunate, dupa ce spectatorul lovit a recunoscut ca l-a provocat pe jucatorul brazilian. In ciuda acestei decizii, el va putea evolua la urmatorul meci pe care-l va disputa PSG, sambata, in deplasare, cu Angers, in etapa a XXXVI-a a campionatului francez Lig ...