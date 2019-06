Ce temperaturi anunta meteorologii la ora meciului Romania U21 - Germania U21

nationala romania u21 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania U21 va infrunta, joi, Germania U21, in semifinalele Campionatului European. Partida va avea loc la Bologna, unde sunt asteptate aproximativ 40 de grade Celsius la ora de disputare a meciului (18:00, in Italia). Autoritatile locale au emis un cod rosu pentru temperaturi ridicate, valabil in ziua de 27 iunie 2019 in orasele Bolzano (Trentino Alto-Adige), Brescia (Lombardia), Florenta (Toscana), Perugia (Umbria), Rieti si Roma (Lazio). A fost emis si un cod portocaliu de canicula pentru mai multe orase din nordul si centrul tarii. Ce risca Romania dupa incidentele de la meciul cu Franta! Observatorul UEFA a început sa filmeze imediat! Conform Serviciului Meteorologic al Aviatiei Mili ...