Ce trebuie sa faci daca esti singur si faci infarct. Sfatul medicului Vasi Radulescu

Doctorul Vasi Radulescu te invata ce trebuie sa faci daca suferi un infarct si nu are cine sa te ajute.

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, renumitul medic cardiolog da cateva sfaturi utile pentru a trece cu bine peste acest episod.

„Cum procedezi daca esti singur si faci infarct:

Sa presupunem ca esti singur si, brusc, simti o durere puternica in piept. E ca o gheara, te tine, se duce spre brate, in spate, in gat. Te panichezi brusc. Respiri mai greu. Transpiri. Ai greata. Esti palid.

Durerea intensa in piept e semnal important de infarct miocardic acut. Esti singur. Ce faci?

Pui mana pe telefon imediat si suni la 112, anuntand simptomele si localizarea ta. E cel mai important lucru si constituie o prioritate absoluta!

Daca esti acasa, descuie usa si stai aproape de ea.

Incerci sa te calmezi. Anxietatea apare si anumite substante fac ca inima sa bata mai repede, cerand mai mult oxigen. E un cerc vicios, pentru ca in infarct, durerea apare tocmai pentru ca anumite zone nu mai sunt irigate cu sange si sufera/mor prin lipsa de oxigen (infarctul apare prin blocarea unui vas de sange cu material aterotrombotic, adica acea depunere de colesterol in termeni populari). Nu te agiti si nu depui efort in plus!

Respiri calm si controlat si te pozitionezi spre aer proaspat. Nu tusesti si nu faci lucruri care fie nu au efect pozitiv, fie sunt chiar nocive!

Un infarct clasic are durere care tine mai mult de 15 minute. Daca poti si esti aproape, mergi la spital imediat. Ai grija, condusul masinii in acea stare poate fi deosebit de periculos pentru tine sau pentru celelalte persoane. 112 e prioritate!

Infarctul nu da obligatoriu tulburare de ritm si nu-ti pierzi neaparat starea de constienta in 10 secunde. Poti sta 10, 30, 60 de minute cu simptomele, iar cu cat se intervine prompt si mai repede de catre medici, cu atat mai bine.

Nu apasa pe torace. Nu ai cum sa faci compresii singur si nu ai de ce proceda astfel – ele se fac cand inima e oprita si manevrele, evident, sunt realizate de alta persoana, iar toracele oricum trebuie comprimat cu ~5cm.

Daca nu ai alergie cunoscuta, poti mesteca si inghiti o aspirina clasica de adult. Dar fara sa te chinui cautand-o. Astepti salvarea, nu faci nimic care presupune agitatie sau vreo masura ineficienta/nociva.

Nu consuma apa cu piper cayenne sau alte bazaconii citite online. Nu au niciun efect.

Nu exista niciun „truc” rapid de a opri infarctul. Anunti 112 si astepti.

Daca infarctul este masiv si prinde un teritoriu mare din inima, poate aparea o tulburare de ritm numita fibrilatie ventriculara, urmata de stop. Nu prea ai ce sa faci aici, din pacate. Daca vin ajutoarele la timp, incep masurile necesare si transportul la spital. Daca e inca fibrilatie ventriculara, se poate aplica socul electric, dar asta o fac medicii. Suni imediat la 112 la simptomele descrise, stai calm, astepti. Tu oricum nu ai de unde sa stii in ce teritoriu al inimii e infarctul, cum va evolua el, daca iti vei pierde sau nu starea de constienta.”

De asemenea, el recomanda o dieta echilibrata, relaxare si activitati sportive.

„Disconfortul toracic, durerea, greata, respiratie mai grea, transpiratia, anxietatea in context de oboseala accentuata, stress, la un pacient supraponderal, sedentar, fumator sunt elemente importante. Tiparul nu e obligatoriu, dar e frecvent. Este important, o zic iar si iar, sa mancam echilibrat, sa nu fumam, sa facem miscare, sa ne relaxam, sa evitam conflictele, sa ne examinam constant la medic”, a explicat dr. Vasi Radulescu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.