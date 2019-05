Ce trebuie sa faci de Sf. Constantin si Elena ca sa iti mearga bine tot anul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfintii Constantin si Elena 2019. In data de 21 mai 2019, crestinii praznuiesc pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, o sarbatoare marcata cu cruce rosie in calendarul crestin ortodox. Ce traditii si obiceiuri trebuie sa respecti in aceasta zi de sarbatoare daca vrei sa iti mearga bine tot anul? Mersul la biserica are astazi o semnificatie aparte, iar crestinii trebuie neaparat sa aiba prin casa o icoana cu Sfintii Constantin si Elena. Se spune ca slujba speciala din 21 mai are puterea de a-i ajuta pe cei aflati la necaz. Azi nu se tine inima neagra, pizma sau ciuda pe nimeni, caci este o zi de mare insemnatate pentru poporul crestin. Astazi este ziua in care se spune ca e foarte bine sa ai bujori in casa. De asemenea, femeile a ...