Ce urmeaza dupa Australian Open: Turneele la care participa in februarie constanteanca Simona Halep

Simona Halep are parte de un început de an promițător după semifinala atinsă în primul Grand Slam al anului, la Australian Open, informează digisport.ro. Luna februarie va aduce alte două turnee la care va participa campioana de la Wimbledon.După week-end-ul rezervat pentru partidele de Fed Cup, urmează competițiile de la Sankt Petersburg și Hua Hin, la care românca nu se va afla la start.De-abia de la jumătatea lunii februarie Simona va reveni în circuit și o va face la Dubai (17-23 februarie), turneu cu premii totale de 2.5 milioane de dolari.Următoarea săptămână (24 februarie - 1 martie), ea va fi prezentă la Doha, acolo unde, în 2019, atingea finala, fiind învinsă dramatic de Elise Mertens.Simona Halep și-a trecut în cont 540 de puncte în clasamentul WTA după semifinala de la Melbourne. Ea a depășit-o în ierarhia mondială pe Karolina Pliskova și este noul număr 2 (6101 puncte).Prima poziție este ocupată de Ashleigh Barty, care deține un avantaj uriaș în fața sportivei noastre. 8367 de puncte are în acest moment semifinalista de la Australian Open. Pliskova completează podiumul (5290).