'Ce va alege Iohannis intre romani și multinaționale?'

După ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că va depune în Parlament un proiect de lege împotriva dublului standard la alimente, toată lumea așteptă mișcarea președintelui Klaus Iohannis.

"Este deja o obișnuință ca președintele Klaus Iohannis să blocheze tot ce vine de la Guvern sau de la Parlament. Nu contează dacă este bine sau rău, dacă ajută sau strică, dacă e urgent sau nu, Iohannis blochează tot. Amână cât poate și apoi face sesizare la CCR", precizează PSD într-un comunicat de presă.

Prin acest proiect de lege, PSD își propune sancționarea comercianților care vând produse alimentare cu standard de calitate mai slab decât în alte state europene.

Determinarea dublului standard se va face prin laboratoare specializate ale ANPC si ANSVSA și în conformitate cu o metodologie comună, dezvoltată de UE, ce le permite autorităților naționale pentru protecția consumatorilor să efectueze teste cu scopul de a compara compoziția și caracteristicile produselor alimentare vândute în ambalaje similare în Uniunea Europeană.

Pedepsele propuse în lege vor merge de la amenzi penale semnificative (pana la 4% din cifra de afaceri conform directive UE) incluzând și confiscarea lotului de produs identificat ca diferit de un lot similar vandut pe o altă piață.

"Acest proiect de lege depus de PSD are o importantă tracțiune în rândul opiniei publice. Orice încercare a lui Iohannis de a bloca va fi drastic sancționată de public. Pe de altă parte, Iohannis are o relație foarte bună cu multinaționalele, mai ales cele din Germania (Lidl, Kaufland, Metro etc.) implicate pe piața de retail. Astfel, președintele trebuie să aleagă dacă își dorește sprijin popular sau donații și susținere în campania pentru prezidențiale", se mai arată în comunicatul citat.