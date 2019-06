Ce va face Andreea Marin cand va iesi la pensie

Andreea Marin

Andreea Marin stie ce va face cand va iesi la pensie. Vedeta le-a marturisit fanilor ce are de gand sa faca la batranete.

Andreea Marin are o gradina ca-n povesti. Vedeta se ocupa de florile ei, dar si de legumele si fructele pe care le are. Cu orice ocazie pe care o are, prezentatoarea TV nu ezita sa le arate fanilor ei rodul muncii sale. Asa se face ca Andreea Marin stie exact ce va face atunci cand va iesi la pensie.

„M-am hotarat: cand ma retrag la pensie, voi fi de gasit printre florile mele. Nimic nu ma inspira mai mult, umplandu-mi totodata privirile si inima, decat mireasma, culoarea si prospetimea acestui crampei de natura, gradina mea”, a scris Andreea Marin in dreptul fotografiei din gradina.

Andreea Marin a luat-o de la zero

Andreea Marin a marturisit ca a luat-o de la zero. A invatat totul din mers si s-a adaptat tuturor situatiiilor pe care le-a intampinat. Si daca multi cred ca in perioada in care prezenta emisiunea ”Surprize, Surprize”, vedeta castiga enorm, ei bine… adevarul este altul! Se pare ca Andreea Marin era platita ”cu jumatate de norma” si putea sa isi cumpere pe luna ”doar o sticla de suc acidulat”.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri facute pe strada, am invatat totul de la inceput. Nu tin minte exact salariul in bani, dar pot sa spun ca eram platita cu jumatate de norma, salariul era si asa mic. Puteam sa-mi cumpar pe luna doar o sticla de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, si sa-mi platesc taxiul de la camin pana la munca, dus intors, pentru ca voiam sa fiu eleganta. Eram o doamna si imi doream sa merg pe tocuri”, a povestit Andreea Marin.

