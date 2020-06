Ce va face Elena Ionescu din banii castigati la Survivor Romania! Detaliul neasteptat: “Tot sacrificiul…”

Organizatorii celor mai mari festivaluri din Romania au anuntat ca evenimentele au fost amanate pentru anul viitor din cauza pandemiei. Astfel, Neversea, Untold, Electric Castle, Jazz in the Park si Summer Well sunt principalele festivaluri anulate.

In episodul precedent am aratat care este legatura preferentiala a ASF cu anumite serviceuri auto care rostogolesc bani grei dupa tipicuri mafiote pe ruta asigurarilor RCA, sub protectia autoritatilor statului, dar si cu sprijinul asociatiei in domeniu, ca si a sindicatelor. Astazi dezvoltam subiectul, aratand o adevarata increngatura de interese ilicite, care propulseaza aceasta afacere pana la varf, cu implicatii politice.