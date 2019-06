Ce va pati politistul responsabil pentru accidentul din Olt. A distrus 3 masini noi

Masini de politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ar fi de ras, daca n-ar fi de plans. Trei masini de politie, nou noute, au fost facute praf vineri, in judetul Olt. Unul dintre agenti nu a pastrat distanta regulamentara, asa ca autospecialele au intrat una intr-alta. Autoturismele abia iesisera din fabrica si urmau sa ajunga la Inspectoratul de Politie Mehedinti. Erau cinci masini in total, care mergeau in coloana. Vezi si: Trei masini de politie, facute praf, dupa ce politistii au fortat coloana - UPDATE Pe Drumul National 65, intr-o zona cu trafic intens, unul dintre agenti nu a pastrat distanta si a intrat in masinile care circulau in fata lui. Autospecialele au fost avariate serios, asa ca o vreme nu vor putea fi folosite. Toti agenti ...