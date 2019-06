Ce va pregateste PNL: Doar o SINGURA zi libera pe saptamana!

Liberali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi deputati si senatori PNL au depus un proiect legislativ de modificare a Codului Muncii, astfel incat angajatii care presteaza munca in zilele de repaus saptamanal sa primeasca doar o compensatie financiara iar repausul sa scada la 24 de ore. ”Regimul juridic al muncii prestate in zilele de repaus saptamanal este reglementat de norme ce tin de doua institutii juridice, respectiv cele care reglementeaza munca suplimentara, pe de-o parte, si cele care privesc repausul saptamanal, pe de-alta parte”, se arata in expunerea de motive. Potrivit Codului Muncii, ”durata normala a timpului de munca este de opt ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana”, iar orice depasire a limitei impuse ...