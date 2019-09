Ce viseaza noaptea spun ziua: Ciolos si Barna vor Guvern de tranzitie

Ciolos Barna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderii aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au explicat ca solutia pentru criza guvernamentala este un Guvern de tranzitie, care va avea drept scop pregatirea alegerilor anticipate. Barna a precizat ca in cazul in care trece motiunea de cenzura, aceasta va fi solutia pe care o vor propune presedintelui Klaus Iohannis si a anuntat ca un premier al unui Guvern de tranzitie va avea sprijinul USR in Parlament. Adevarul din spatele sondajelor politice: Iata cine este favorit sa castige alegerile si cum sunt mintiti alegatorii "Solutia alegerilor anticipate este cea in care credem", a afirmat el in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Parlament. ”Pentru a organiza alegeri an ...