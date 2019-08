Cea de-a 12-a ediție a Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice se desfașoara in august, la Muzeul Țaranului Roman

Cea de-a 12-a ediție a Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice are loc în perioada 23-30 august, la Muzeul Țăranului Român, programând peste 30 de spectacole de teatru contemporan, performance-uri, spectacole de dans, concerte și experiențe artistice, arată MEDIAFAX.

Ediția din 2019 își propune să vorbească despre curaj și asumare într-un context cultural și artistic tot mai dificil, în care sprijinul instituțiilor culturale de stat este diminuat considerabil sau chiar absent, anunță organizatorii.

Selecția Undercloud din acest an aduce în discuție subiecte actuale, despre care este necesar să vorbim mai mult decât oricând: despre eroi și origini culturale vorbește ”BASMa CURATĂ”, spectacol de dans contemporan a cărui concept și coregrafie sunt semnate de Arcadie Rusu și Ioana Marchidan (producție: Linotip), despre onestitate și noi începuturi se vorbește în spectacolul scris și regizat de Letiția Vlădescu – ”Această Sonia” (producție: Green Hours). Cataclisma (concept, coregrafie, ilustrație muzicală și interpretare: Andreea Gavriliu, producție: unteatru) este un solo coregrafic despre deformare și acumulare, Dust (r: Ana Crăciun-Lambru, producător: Connecticut Repertory Theatre) este un one woman performance despre sacrificiul oricărui emigrant plecat în căutarea unei vieți mai bune. Despre bani și timp vorbește Radu Popescu în Cadran Plus Plus.

Citește și: Alexandru Cumpănașu face dezvăluiri! Legatura dintre PSD și interlopii din Olt .

Teatrul și cinematograful se întâlnesc pe scenă în ”Persona”, povestea lui Ingmar Bergman, ”Putere. Povești personale” (regia Carmen Lidia Vidu) are ca punct de pornire și reper vizual pictura artistului contemporan Gheorghe Fikl iar prima piesă scrisă de Pascal Bruckner pentru Grivița 53, ”Cu ce vă servesc?” îl are ca sursă de inspirație pe dramaturgul Eugene Ionesco.

Oana Pellea poate fi văzută în ”#ViațaLaBirou”, un spectacol despre interacțiunea interumană în regia Letiției Roșculeț, Marian Râlea și Dana Rogoz joacă în ”Proof, spectacolul regizat de Andrei și Andreea Grosu la unteatru, Maria Obretin în ”Cadran plus plus” iar pe Maia Morgenstern în ”Cu ce vă servesc?”.

Mai multe detalii despre spectacolele #Undercloud12 și programul festivalului se găsesc pe undercloud.ro.

Undercloud pregătește scene alternative și evenimente speciale. Anul acesta, poezia urcă pe scenă pentru poeți consacrați sau amatori, iar finalul festivalului va fi marcat de un concert Moonlight Breakfast, pe 30 august la Muzeul Țăranului Român.

Festivalul Undercloud s-a născut acum 12 ani din nevoia de exprimare artistică liberă și a dovedit că este o platformă independentă reper încercând să adune spectacole ”reprezentative, curajoase, unice”, notează organizatorii.

”Am născut acest festival și l-am crescut firesc de la an la an. Ba mai mult, am avut grijă să nu dezamăgim publicul, să garantăm experiențe cu sens și să nu ne pierdem entuziasmul, indiferent de dificultățile întâmpinate. Asta vom face și în ediția de anul acesta când nu avem niciun sprijin de la stat, dar avem aceeași nevoie artistică. Promisiunea este că la Undercloud veți găsi aceeași calitate și atmosferă, indiferent de piedici”, a declarat Chris Simion – Mercurian, directoarea festivalului.

Undercloud a fost creat în 2008 și se declară primul festival de teatru independent din România. Din 2014 se desfăşoară sub egida programului Europe for Festivals. Festivals for Europe, un important certificat internaţional atribuit de Comisia Europeană şi Asociaţia Festivalurilor din Europa. Undercloud este creat și organizat de Asociația Undercloud.