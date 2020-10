Cea de-a șaptea ediție UrbanEye aduce filme online și proiectii-capsula in birouri de arhitectura: festivalul se va desfașura intre 4 si 8 noiembrie

Cea de-a şaptea ediţiei a festivalului de film UrbanEye va avea loc între 4 şi 8 noiembrie, online şi în mai multe birouri de arhitectură din România, au anunţat vineri organizatorii.

UrbanEye 2020 propune filme despre oraşe, construcţii şi comunităţi. Reunite sub tema „Împreună în izolare”, documentarele din festival oferă perspective diferite asupra locuirii în comun, dar şi a segregării şi a efectelor pe care aceasta le poate avea pentru comunităţi.

Din selecţie fac parte „Such Stuff As Dreams Are Made On” (Michael Rieper, Lotte Schreiber, Austria 2019), despre o serie de experimente arhitecturale şi sociale care schimbă dinamica locuirii împreună, „Good Neighbours” (Stella van Voorst van Beest, Olanda, 2018), care explorează limita subţire dintre discreţie şi nepăsare între vecini, „The River on the wall” (Ben Masters, SUA, 2019), o călătorie fascinantă şi revelatoare de-a lungul teritoriului de la graniţa Statelor Unite ale Americii cu Mexicul, şi „Enter through the Balcony” (Roman Blazhan, Ucraina, 2020), despre modul în care ucrainienii îşi personalizează balcoanele apartamentelor din blocurile comuniste standard, oferindu-le noi utilizări.

Citește și: Raed Arafat anunță pericolul de pe stradă: 'Avem persoane pozitive care poate că nici ele nu știu că sunt bolnave'

Pe lângă filmele care vor putea fi vizionate online, vor avea loc proiecţii-capsulă în birouri de arhitectură şi ONG-uri din ţara.

Din selecţia UrbanEye 2020 mai fac parte documentarul „Walking on Water” (Andrey Paounov, Germania, 2019), despre unul dintre cele mai impresionante proiecte ale artistului contemporan Christo, „Push” (Fredrik Gertten, Rusia, 2019), un documentar care analizează modul în care preţul apartamentelor este crescut artificial, alimentând o criză globală a locuirii, şi „Sing me a song” (Thomas Balmès, Olanda, 2020), care explorează ce se întâmplă când tehnologia modernă este adusă într-o comunitate izolată de călugări budişti.

Întreaga selecţie de filme se găseşte pe UrbanEye.ro. Filmele vor fi disponibile pentru vizionare timp de 24 de ore, conform programului de pe site, şi vor putea fi accesate din toată ţara.

Biletele vor putea fi cumpărate de pe Eventbook.ro, unde vor putea fi vizionate filmele.