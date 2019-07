Cea de-a patra ediție a școlii internaționale de vara cu tema „Managementul dezastrelor”, organizata la UBB

Afis scoala de vara

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului şi Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai organizează în perioada 12 – 19 iulie 2019, la Arcalia, judeţul Bistriţa-Năsăud a patra ediţie a şcolii internaţionale de vară cu tema „Managementul dezastrelor”.

La eveniment participă 23 de studenţi din 7 ţări (Germania, Italia, Pakistan, Portugalia, Africa de Sud, Ungaria şi România), aceştia fiind pregătiţi de traineri cu experienţă vastă în misiuni de intervenţie în caz de dezastru. Obiectivul acestei şcoli de vară este de a oferi participanţilor înscrişi pregătire teoretică şi practică în domeniul managementului dezastrelor și de a consolida legătura instituțională între universități, institute de cercetare și instituțiile specializate în răspunsul la astfel de situații.

Școala internațională de vară este organizată de Universitatea Babeș-Bolyai în parteneriat cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne, România, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) din Ministerul Afacerilor Interne, România, Universitatea Națională de Servicii Publice (Nemzeti Kozszolgalati Egyetem) din Budapesta, Ungaria, Disaster Management Training and Education Centre for Africa (DiMTEC), University of the Free State, Bloemfontein, South Africa, Cluster eco-inovativ pentru un mediu sustenabil (CLEMS), România, Fundaţia „Centrul Naţional APELL pentru Managementul Dezastrelor” (CN APELL - RO), România, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecția Mediului (ICPE), Bistrița, România.

