Cea de-a treia carte a presedintelui Romaniei, EU.RO – Un dialog deschis despre Europa, lansata in New York

„Am încercat să prezint, într-o manieră accesibilă, principalele mecanisme, valori și teme politice relevante pentru constructul european. Intenția mea a fost aceea de a oferi unui cititor nespecialist explicații concise și răspunsuri la întrebări esențiale, dar sensibile, care preocupă un număr mare de cetățeni și care pot genera confuzii. Întrebările la care am încercat să ofer răspunsuri în această carte sunt foarte variate, iar ele încep de la legitimitatea noastră istorică de a aparține spațiului comunitar și se încheie cu modul în care ne proiectăm prezența în Uniune, în viitoarea perioadă. De asemenea, ele au la bază convingerea că este de datoria politicienilor să informeze propriii cetățeni despre modul de funcționare al mecanismelor politice și despre marile teme care solicită, astăzi, atenția lumii întregi”, afirmă Klaus Iohannis în introducerea cărții.

Cea de-a treia carte a Președintelui Klaus Iohannis,, apărută la Curtea Veche Publishing, va avea prima lansare peste hotare, la New York, joi, 26 septembrie 2019, potrivit site-ului oficial al editurii, curteaveche.ro.Volumul este un ghid care prezintă sinteza istoriei Uniunii Europene, a instituțiilor care o definesc, a valorilor ei și a principalelor provocări pe care le înfruntă în prezent.Totodată, cartea prezintă beneficiile pe care le are România în contextul apartenenței la proiectul comunitar.Președintele Iohannis se va afla în New York cu prilejul celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.Lansarea cărții a fost făcută la capătul sesiunii ONU, pe 26 septembrie, la ora locală 18.00, la Liederkranz Mansion.„EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” este o invitație la dezbatere, la analiză și cunoaștere, astfel încât să le ofere cititorilor informații de care au nevoie pentru a deveni cetățeni europeni implicați, alături de instrumente care să le contureze o poziție articulată față de Uniune și față de viitorul ei.Cartea Președintelui Klaus Iohannis este un gest necesar în anul în care România a preluat Președinția Consiliului Uniunii, precum și în contextul unei Europe determinate să devină din ce în ce mai conștientă de rolurile sale strategice ca urmare a frământărilor care îi pun la încercare din interior idealul de unitate.Deși toată lumea știe câte ceva despre Uniunea Europeană, cartea acoperă nevoia unui ghid structurat, echilibrat și concis, care să răspundă într-o manieră accesibilă unui întreg spectru de întrebări și care să abordeze de la cele mai simple noțiuni și informații istorice despre proiectul comunitar, până la aspectele problematice pe care le implică în prezent punerea în act a idealurilor sale.Soluția istorică gândită să prevină distrugeri similare celor din Al Doilea Război Mondial și-a dovedit valabilitatea timp de aproape șapte decenii. La moment de răscruce, Klaus Iohannis explică valorile care definesc Uniunea Europeană și care au dus la cea mai lungă perioadă de pace din istoria continentului, importanța Flancului Estic, dar și ce implică pentru România apartenența la proiectul comunitar, într-o pledoarie convingătoare pentru spirit civic și responsabilitate. Astfel, cartea urmărește o mai bună înțelegere a proiectului european de către cetățeni, prin prezentarea unor teme și concepte de bază pentru politica europeană, precum și prin descrieri, argumente și explicații legate de UE și rolurile acesteia.„EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” de Klaus Iohannis va putea fi achiziționată în cadrul evenimentului, fiind disponibilă și varianta în limba engleză, potrivit site-ului oficial al editurii curteaveche.ro.Sursă foto: Facebook/ Klaus Iohannis