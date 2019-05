Cea mai adanca groapa sapata de oameni. Este numita si ”intrarea in iad”

Groapa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In timpul Razboiului Rece, confruntarea SUA - Rusia s-a dat pe numeroase fronturi, iar cele doua tari s-au laudat inclusiv ca vor sapa cea mai adanca groapa din istorie. Locul ales de Rusia pentru acest proiect a fost Peninsula Kola, aflata in Cercul Arctic, iar startul a fost dat in anii 1970. Aici, timp de 20 de ani sovieticii au adus masinarii speciale si au sapat continuu, ajungand la adancimea de 12,2 kilometri. Proiectul a fost insa oprit dupa prabusirea URSS, in 1992, desi scopul initial era sa ajunga la mantaua Pamantului, aflata la 40 de kilometri adancime. In acel moment, temperatura la care sapau masinariile era de 180 de grade Celsius, de doua ori mai mai mare decat se anticipa, iar utilajele nu ...