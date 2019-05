Cea mai aspra lege anti-avort din SUA a intrat in vigoare. Iata reactia lui Donald Trump

Donald trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Legea impotriva avortului a fost promulgata in Alabama. Senatul statului Alabama a adoptat cel mai restrictiv proiect de lege cu privire la avort in Statele Unite, care prevede pedepse dure cu inchisoarea de pana la 99 de ani in cazul medicilor care practica intreruperi voluntare de sarcina. Presedintele american Donald Trump s-a declarat "puternic pro-viata", spunand insa ca este in favoarea unor intreruperi de sarcina in cazul in care acestea sunt rezultatul unui viol, al unui incest sau pun in pericol sanatatea mamei. Iata cum vrea Donald Trump sa privilegieze imigratia "Asa cum majoritatea oamenilor stie si pentru cei carora le-ar placea sa stie, sunt puternic in favorea vietii, cu tr ...