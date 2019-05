Cea mai asteptata, interesanta dezbatere pe zone extrem de sensibile din educatia romaneasca, in Platoul BZI LIVE. In mediul on-line, subiectul ce va fi dialogat cu invitatii a provocat reactii uluitoare - LIVE VIDEO

emnisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 20 mai 2019, incepand cu ora 15.00 si doar in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o noua editie speciala! Cea de-a 303-a productie moderata pe zona culturala, educationala si istorica vine cu o tema extrem de fierbinte si care vizeaza aspecte esentiale pentru societatea romaneasca contemporana! Va fi una din din cele mai asteptate, interesante si incitante dezbateri pe zone extrem de sensibile din educatia romaneasca, in Platoul BZI LIVE. In mediul on-line, subiectul ce va fi dialogat cu invitatii a provocat reactii uluitoare si sute de mii de vizualizari. Invitati vor fi: prof. Laviniu Lacusta - presedinte Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (Usli ...