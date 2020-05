Cea mai batrana femeie din Spania a supraviețuit, la 113 ani, Razboiului Civil, gripei spaniole și COVID-ului

Maria Branyas, considerată “cea mai bătrână femeie din Spania”, s-a vindecat de COVID-19 la vârsta de 113 ani, au anunţat autorităţile spaniole, citate de BBC, transmite Agepres. Ea a fost diagnosticată cu această maladie respiratorie după ce Spania a impus măsuri de izolare a populaţiei la domiciliu în luna martie. După câteva săptămâni petrecute în […] The post Cea mai batrână femeie din Spania a supraviețuit, la 113 ani, Războiului Civil, gripei spaniole și COVID-ului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.