Cea mai batrana mama din lume are 74 de ani. Aceasta a nascut gemeni

O indianca din orasul Guntur, din statul Andhra Pradesh, a devenit, la 74 de ani, cea mai in varsta femeie din lume care a nascut gemeni, potrivit India Times. Mangayamma a ramas insarcinata in urma fertilizarii in vitro si a nascut doua fetite joi, la maternitatea Ahalya din Guntur. Copiii au fost nascuti prin operatie cezariana si se simt bine, la fel si mama lor, potrivit echipei de specialisti coordonate de medicul Sanakkayala Umashankar. Originara din Nelapartipadu, Mangayamma este casatorita de 57 de ani, cu Yerramatti Raja Rao, iar acestia sunt primii lor copii. Indianca Omkari Panwar era anterior cunoscuta ca ...