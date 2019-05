Cea mai buna tara pentru a emigra, daca esti muncitor necalificat

jl google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Multi dintre cei care doresc sa lucreze in strainatate se ghideaza doar dupa salarii. Este adevarat ca Norvegia, Suedia sau Danemarca au salarii uriase, insa in acelasi timp, aceleasi tari reusesc sa puna destul de multe piedici in ceea ce priveste limba si sunt extrem de scumpe. Conform romanilor care lucreaza deja in strainatate si conform specialistilor, cele mai bune tari pentru a emigra sunt Germania, Austria, Marea Britanie sau Spania. Acestea au deja comunitati foarte mari de romani in care oricine se poate integra, au salarii mari si o piata de munca in care muncitorii din tara noastra sunt bine integrati. In plus, limbile engleza, spaniola sau germana sunt cunoscute in randul tinerilor romani sau, da ...