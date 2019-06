Cea mai cautata meserie din Romania. Salariile incep de la 1100 de lei si ajung pana la 9.000 de lei pe luna!

Loc de munca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii isi gasesc de munca cu ajutorul internetului, mai exact pe site-urile de anunturi. Ultimul studiu arata care sunt cele mai cautate meserii ale momentului, dar si salariile, care intra in contul viitorilor angajati. Deficitul mare de angajati din categoria soferilor se reflecta si in numarul ridicat de anunturi din mediul online pentru acest post. Vezi si: Iesenii vor sa fie patroni si infiinteaza firme Concret in ultimele 6 luni ale anului trecut, cei mai cautati au fost soferii, peste 45 de mii de anunturi au fost postate pentru acesta pozitie. Pe locul doi au fost ingienerii si meseriasii, iar pe locul 3, cei care lucreaza in hoteluri sau restaurante. Stim ca si acolo criza de forta de m ...