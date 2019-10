Cea mai eficienta planta in lupta cu raceala: Este bogata in vitamine și minerale

De departe, cea mai bună doctorie împotriva răcelii este echinaceea, o plantă „vedetă” pe piața produselor naturiste. Originară din America de Nord, este bogată în flavonoide, dar și în cupru, potasiu, iod sau fier și consolidează sistemul de apărare al organismului prin creșterea nivelurilor de properdină (complex de anticorpi naturali), potrivit exquis.ro.

Fără efecte adverse

Cu efecte adverse aproape inexistente, poate fi administrată sub formă de tinctură, capsule sau ceai. „Atunci când deja am contractat o viroză, este extraordinară combinația dintre echinaceea, zinc și vitamina C. Pentru că ultima nu se stochează în organism pentru multă vreme. Deci, putem lua trei săptămâni vitamina C, să ne oprim și să nu fim protejați deloc. Se recomandă chiar și o cură de una-două luni cu tinctură de echinaceea, ca măsură de prevenție. Ceaiul este ceva mai diluat și ajută mai mult local, prin simplul fapt că este un lichid fierbinte”, mai explică specialistul.

Bogată în vitamina C, vitamina B

Echinanceea este o plantă bogată în vitamina C, vitamina B, riboflavină, beta-caroten și minerale precum sunt fierul, calciu, magneziu, sodiu. De asemenea, planta are proprietăți antibacteriene, antifungice, antivirale.

Sunt studii care arată că planta poate reduce șansele de apariție a unei răceli cu aproximativ 60%. Totodată, cercetările au arătat că planta poate trata bronșita, tuberculoza, infecțiile. Explicația constă în faptul că planta conține echinacozis – un antibiotic natural având rolul de a face celulele imunitare să fie mai eficiente pentru a ataca o gamă de virusuri, bacterii, fungi, protozoare ceea ce o face să trateze și bolile infecțioase.

Recomandarea medicului

În ciuda multiplelor beneficii pe care le aduce organismului, echinaceea trebuie să fie consumat la recomandarea medicului sau a farmacistului. Aceasta are și contraindicații. De exemplu, sunt specialiști care spun că echinaceea ar putea da reacții alergice la copiii mai mici de 12 ani. De asemenea, pacienții diagnosticați cu afecțiuni hepatice nu ar trebuie să ia suplimente pe bază de echinaceea.