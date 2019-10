Cea mai folositoare pentru om – Nimeni nu vorbeste nimic despre ea, intrucat costa doar 2-3 lei

Care este substanta cea mai benefica omului? Indicii: e o sare, e naturala, economica, nu este vanduta in farmacii si nu este monopolizata de marile corporatii. Este vorba despre bicarbonatul de sodiu.

Bicarbonatul de sodiu – utilizari & beneficii

Poate fi folosit ca antiacid – calmeaza arsurile stomacale si balonarile. O lingurita de bicarbonat de sodiu se amesteca cu un pahar de apa.

Un bun antiperspirant. Se aplica sub forma de pudra la subrat, etc, pentru a evita mirosurile neplacute.

Albeste dintii. Este recomandat ca o data pe saptamana sa te speli pe dinti cu bicarbonat – elimina bacteriile din gura, previne aparitia cariilor, curata dintii patati.

Poate fi folosit ca scrub pentru fata si corp. Se face o pasta din bicarbonat si apa, se maseaza bland pielea. Este de ajutor si celor cu acnee.

Adauga o ceasca de bicarbonat in baie si vei avea o piele mai catifelata. Este bun si impotriva psoriazisului.

Bicarbonatul de sodiu este un bun remediu impotriva intepaturilor de insecte sau arsuri solare.

Inlatura mirosurile neplacute de pe mainile tale.

Doua lingurite de bicarbonat de sodiu in cada bebelusului vor ajuta la disparitia iritatiei provocate de pampers.

Bicarbonatul in cada ajuta la inlaturarea iritatiilor pielii si in cazul unui adult.

Gargara cu o jumatate de lingurita de bicarbonat de sodiu in apa iti improspateaza respiratia, dar si previne aparitia aftelor bucale si ajuta la vindecarea lor.

Pune putin bicarbonat in samponul tau si vei scapa de problemele pielii sau ale parului gras. Un amestec de apa calda, putina lamaie si bicarbonat de sodiu improspateaza parul celor care au dread-uri.

Bun pentru mainile crapate de vant.

Este bun si in cazul in care te-a atins meduza pe piele. Bicarbonatul de sodiu inlatura veninul si durerea.

Ajuta la desfundarea nasului. Se pune o lingurita de bicarbonat de sodiu in picaturile de nas.

Florile din vaza se pastreaza proaspete mai mult timp daca adaugi in apa o lingurita de bicarbonat de sodiu.

Absoarbe mirosurile neplacute din frigider.

Daca este pus in scrumiera va reduce mirosul neplacut de tigara.

Presara bicarbonat de sodiu in incaltaminte si sosete pentru a elimina eventualele mirosuri deranjante.

Pe un burete umed pune putin bicarbonat de sodiu si sterge parbrizul masinii tale.

Hainele inmuiate in apa cu bicarbonat vor scapa de mirosurile neplacute.

Trage-l cu aspiratorul pentru a scoate mirosurile neplacute din camera.

Poti face saculeti parfumati de camera din bicarbonat de sodiu si sare de baie parfumata.

Da viata pensulelor intarite – amesteca o ceasca de bicarbonat cu 1/4 ceasca de otet si aproape 2 litri de apa. Pui amestecul pe foc si fierbi pensulele.

Presara bicarbonat de sodiu pe la colturile casei, pereti, pentru a scapa de furnici, gandaci si alte insecte nedorite.

Presarat prin gradina de zarzavaturi, bicarbonatul va tine la distanta iepurasii.

Presara bicarbonat de sodiu pe pamantul unde cresc rosiile si le vei da o dulceata nemaipomenita legumelor rosii.

Presara bicarbonat in litiera pisicii pentru a absorbi mirosurile neplacute.

Pentru animale de companie

Presarat pe blana animalului tau de casa, ii fa conferi stralucire pielii si blanitei. Nu se pune mult bicarbonat si se perie bine blanita pet-ului.

In bucatarie

Este substituent al prafului de copt. Se amesteca cu otet.

Spala fructele si legumele cu bicarbonat de sodiu.

O lingurita de bicarbonat adaugat in apa in care fierbe puiul sau gaina va grabi procesul de fragezire al carnii.

Pentru a fi mai digerabile, pune boabele de fasole in bicarbonat de sodiu.

Mirosul de peste de pe mainile tale va disparea daca te speli cu bicarbonat. La fel poti presara si pe carnea de peste pentru a mai scoate din mirosul specific.

Omleta va iesi mai pufoasa daca adaugi jumatate de lingurita de bicarbonat de sodiu la fiecare trei oua folosite.

Reduce aciditatea din preparatele culinare cu rosii. Presara putin bicarbonat peste.

Adauga o ceasca de bicarbonat de sodiu in toaleta, lasa sa actioneze o ora, apoi clateste. Cand va curata vasul de toaleta va elimina si mirosurile neplacute.

Foloseste-l la curatarea chiuvetei, dusului, cazii, obiectelor plastice sau de portelan.

In baie

Amestecat cu apa il poti pulveriza pe geamuri si oglinzi, pentru a le curata.

Bicarbonatul de sodiu inlatura grasimile de pe farfurii, oale, etc.

Curata covoarele – presara bicarbonat, freaca usor, apoi lasa sa actioneze ori o ora, ori peste noapte. La sfarsit foloseste aspiratorul pentru a curata locul.

Pune putin bicarbonat si in masina de spalat rufe. vei avea rufe mai curate.

Fa o pasta din apa si bicarbonat apoi sterge obiectele din inox sau crom.

Inlatura zgarieturile sau urmele de creion de pe pereti.

Bicarbonatul curata incaltamintea.

Curata bine si frigiderul, cuptorul cu microunde, cutorul aragazului etc.

Spala bine si sticlele pe care le refolosesti.

Pasta de bicarbonat curata bine suprafetele de marmura.

Foloseste-l si atunci cand vrei sa scapi de anumite mirosuri neplacute din cuptorul cu microunde, frigider, termos, etc.

Combina-l cu apa fierbinte si spala cu acest amestec biberoanele bebelusului.

Curata bine canalizarea. Pune bicarbonat, lasa-l sa actioneze, apoi clateste bine cu apa.

Pentru frigider

Curata protezele dentare.

Pasta de bicarbonat curata suprafetele care au corodat (de la baterie, etc).

Curata bine bijuteriile.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.