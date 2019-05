Cea mai mare campanie de asfaltare din istoria judetului Iasi - FOTO

maricel popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Realizarea unei infrastructuri moderne, cu drumuri asfaltate, a fost una dintre prioritatile anuntate de Maricel Popa la preluarea mandatului de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, in vara anului 2016. Acum, la aproape trei ani distanta, lucrarile la sute de kilometri de drumuri satesti, comunale si judetene sunt finalizate sau in diferite stadii (proiectare, in proceduri de licitatie sau executie). „Dezvoltarea economica a fiecareia dintre cele 98 de localitati cat numara judetul nostru nu se poate realiza fara o retea rutiera densa care sa asigure o buna mobilitate. Am insistat sa facem cat mai multe drumuri. Dar, totodata, am solicitat si rigoare maxima din partea constructorilor, respectare ...