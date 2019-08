Cea mai mare companie petroliera din lume e gata. Arabia Saudita scrie istorie

Arabia Saudita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saudi Aramco este pregatita pentru Oferta Publica Initiala (IPO), dar momentul tranzactiei va fi decis de actionarul sau unic, Guvernul Arabiei Saudite, a afirmat luni Khalid al-Dabbagh, vicepresedinte responsabil de finante, strategie si dezvoltare, transmite Reuters. "Vom anunta IPO in functie de perceptia Guvernului in ceea ce priveste conditiile optime de pe piata", a afirmat oficialul, la prezentarea rezultatelor financiare. Oficialii din Arabia Saudita au declarat ca Executivul intentioneaza sa listeze la bursa un pachet de 5% din actiunile Aramco in 2020-2021, in cadrul procesului de diversificare a economiei si reducere a dependentei de veniturile din petrol. Aramco este ce ...